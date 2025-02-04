Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Курской области: враг понес потери
В понедельник 3-го февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Сообщается, что этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.
По данным Генштаба, в результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника.
Дословно: "Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.
Наша цель - уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии".