Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Курской области: враг понес потери

В понедельник 3-го февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Сообщается, что этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

Реклама:

По данным Генштаба, в результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника.

Дословно: "Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.

Наша цель - уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии".