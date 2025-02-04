Две трети немцев за военную помощь Украине - опрос

67% граждан Германии поддерживают предоставление военной помощи Украине, значительная часть из них за усиление такой помощи.

Источник: результаты опроса исследовательской группы Wahlen для ZDF frontal, передает "Европейская правда"

Детали: Репрезентативный опрос показал, что 67% немцев поддерживают военную поддержку Украины со стороны Германии.

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27% респондентов выступают за увеличение военной поддержки Киева со стороны Германии. 40% считают, что Германия должна продолжать поддерживать страну, на которую напала Россия, как она это делала до сих пор.

Еще 27% высказались за сокращение поставок оружия Украине.

"Для меня примечательно, что – если взять вместе тех, кто хочет продолжать поддерживать Украину – нас 67%, что является явным большинством", – пояснила эксперт по вопросам безопасности Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям в интервью ZDF frontal.

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"Это означает, что усталость от Украины, о которой иногда говорят политики, не отражается на населении", – добавила она.

Поддержка больше на западе Германии, чем на востоке страны: на западе 70% людей выступают за поставки оружия – 28% за большую поддержку, 42% за то, чтобы помощь была такой же, как и раньше.

На востоке большинство (53%) поддерживают военную поддержку Украины со стороны Германии – 20% восточных немцев выступают за большую поддержку, а 33% – за предоставление помощи в том же объеме, что и раньше.

Среди избирателей "Зеленых" особенно высок уровень одобрения увеличения поставок немецкого оружия в Украину. 45% людей, которые намерены голосовать за партию, выступают за большую поддержку. Только сторонники "Альтернативы для Германии" (79%) и Альянса Сары Вагенкнехт (52%) выступают за уменьшение военной поддержки.

Как сообщалось, среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.

Напомним, большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.