ВР ратифицировала соглашение об обороне с Британией на $2,4 миллиарда

Украинский парламент 4 февраля принял закон, который ратифицирует соглашение между правительствами Великобритании и Украины относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей последней.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной Рады

Детали: 4 февраля 245 народных депутатов поддержали ратификацию Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией об официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины.

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Как известно, по этому соглашению предусмотрены средства на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

В июле министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Хили подписали рамочное соглашение, которое, в частности, предусматривает предоставление кредита на 2 млрд фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Киева.

Это соглашение призвано обеспечить финансовую поддержку для усиления обороноспособности Украины, в частности "закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО".

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А 16 января Украина и Великобритания подписали историческое Соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

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