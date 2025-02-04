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На Ровенщине местные жители протестуют против укрепления границы: блокировали КПП

Валентина РоманенкоВторник, 4 февраля 2025, 17:41
На Ровенщине местные жители протестуют против укрепления границы: блокировали КПП
коллаж "Суспільного"

В Ровенской области местные жители в течение нескольких часов протестовали возле контрольного поста пограничников и полиции.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам офицера, в понедельник 3 февраля жители н.п. Старое Село Ровенской области на несколько часов блокировали контрольный пост, на котором несут службу военнослужащие ГПСУ и сотрудники Национальной полиции.

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Основные требования, которые звучали от граждан, - не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также позволить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на определенные законодательством режимные ограничения, действующие в приграничье.

Демченко отметил, что с людьми проводилась разъяснительная работа. Через некоторое время контрольный пост был разблокирован, а движение по дороге восстановлено.

Прямая речь: "Участники этих действий, выражая недовольство проверками и укреплением границы отмечали, что могут повторно блокировать дорогу.

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Стоит отметить, что такие действия происходят не впервые.

По этому факту проинформированы Ровенская ОВА, местная районная государственная администрация, правоохранительные органы и органы военного управления".

Ровенская областьПограничная службаВоенное положение
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