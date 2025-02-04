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Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 18:49
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
фото: скриншот видео интервью

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае нежелания США помогать Украине вступить в НАТО надо предоставить ей альтернативную гарантию безопасности - ядерное оружие.

Источник: интервью Зеленского британскому ведущему Пирсу Моргану, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства признал, что вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", и в таком случае "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

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"Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие", – добавил Зеленский.

Он допустил, что Запад может обеспечить Украину ракетами для сдерживания России, но могут ли они остановить российские ядерные ракеты – "это риторический вопрос".

"Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", – описал гипотетическую ситуацию президент.

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Также Зеленский добавил: если нападение России объяснялось страхом членства Украины в НАТО, то если страна не будет в Альянсе – "Путин должен полностью отступить с нашей территории":

"Он (Путин. – Ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО. Убирайся вон с нашей земли".

Ранее Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

В то же время сам американский президент говорил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что предыдущая администрация США декларировала поддержку членства Украины в Альянсе.

НАТОУкраинаЗеленскийСША
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