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Зеленский отреагировал на предложение Трампа давать Украине оружие в обмен на полезные ископаемые

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 19:46
Зеленский отреагировал на предложение Трампа давать Украине оружие в обмен на полезные ископаемые
фото: фейсбук-страница Зеленского

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина открыта к сотрудничеству с западными партнерами относительно возможной добычи полезных ископаемых в обмен на военную помощь.

Источник: Зеленский на пресс-конференции после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава государства напомнил, что один из пунктов представленного в прошлом году "плана победы" Украины предусматривает инвестиции в полезные ископаемые, "у нас их достаточно".

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"Вы видите, что Россия еще с 2014 года оккупировала наши земли, частично там были действительно большие объемы наших полезных ископаемых", – отметил Зеленский.

"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые и помогают нам защитить нашу землю, и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами", – добавил он.

Президент также сообщил, что обсуждал этот вопрос во время встречи с Дональдом Трампом в сентябре 2024 года.

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Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

ЗеленскийТрампСШАУкраина
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