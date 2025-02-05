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Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека

Ольга ГлущенкоСреда, 5 февраля 2025, 00:54
Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека
Трамп. фото: getty images

Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился прекратить участие Штатов в Совете ООН по правам человека и продлил остановку финансирования палестинским беженцам (UNRWA).

Источник: Reuters, Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: Reuters отмечает, что этот шаг Трампа совпадает с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который давно критикует UNRWA, обвиняя в антиизраильских подстрекательствах, а его сотрудников - в "причастности к террористической деятельности против Израиля".

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Во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) Трамп также прекратил финансирование UNRWA.

Что предшествовало: Ранее Белый дом в информационном бюллетене, полученном журналистами, заявил, что Совет ООН по правам человека "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека", и осудил его позицию в отношении Израиля.

В документе заявили, что Совет ООН по правд человека "демонстрирует последовательную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в работе Совета".

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США уже давно обвиняют Совет в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, нарушающие права человека.

Это произошло после того, как администрация Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, известного как БАПОР, после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

БАПОР является главной организацией, оказывающей помощь населению Газы в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной наступлением Израиля на эту территорию после атаки 7 октября. Но ООН уволила нескольких сотрудников прошлым летом после того, как внутреннее расследование выявило, что они могли быть причастны к нападению.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп принял решение о выходе страны из Парижского климатического соглашения – крупнейшего международного соглашения о сокращении парниковых выбросов.

Ранее он уже выводил США из Парижского соглашения во время первого президентского срока, но этот процесс был отменен при президентстве Джо Байдена в 2021 году.

СШАООНТрамп
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