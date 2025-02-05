Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Кубани РФ из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

Ольга ГлущенкоСреда, 5 февраля 2025, 04:12
На Кубани РФ из-за атаки дронов загорелась нефтебаза
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Краснодарском крае России в результате атаки дронов загорелся резервуар с якобы остатками нефтепродуктов.

Источник: губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram, соцсети

Прямая речь Кондратьева: "В станице Новоминской Каневского района обломки БпЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности".

Реклама:

Детали: По словам губернатора, резервуар и с якобы остатками нефтепродуктов тушили 55 человек и 19 единиц техники.

По данным Astra, атакованная нефтебаза ООО "Албашнефть", пожар, по данным на 6:15 утра по московскому времени, до сих пор не потушен.

Справка: Как сказано на сайте компании, ООО "Албашнефть" — "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов". Это "единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края".

РЕКЛАМА:

Напомним: Министерство обороны России заявило, что 11 января украинские военные якобы совершили атаку с помощью беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, Краснодарский край. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток" в европейские страны.

Росcиябеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
ОбновленоВраг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
уточненоМаркарова говорит, что команда Трампа не обсуждала с Украиной вопрос выборов
Две трети немцев за военную помощь Украине - опрос
Все новости...
Росcия
Конечная остановка – фронт. Как и для чего Россия завозит мигрантов на оккупированные украинские территории
Количество призывников в России равно или ниже потерь в войне против Украины – ISW
В Казахстане опубликовали предварительные результаты расследования авиакатастрофы 25 декабря
Последние новости
05:10
Количество призывников в России равно или ниже потерь в войне против Украины – ISW
04:12
видеоНа Кубани РФ из-за атаки дронов загорелась нефтебаза
03:36
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
02:54
ОбновленоВраг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах
02:18
Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки на Донетчине – DeepState
01:20
Комитет Сената поддержал назначение скандальной Габбард главой разведки США
00:54
Трамп во второй раз вывел США из Совета ООН по правам человека
00:30
ОбновленоВ Киеве и области работали силы ПВО
00:05
Зеленский обвинил Карлсона в распространении нарративов Путина
23:44
Генштаб: На фронте состоялось 80 боев, самая горячая ситуация на трех направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: