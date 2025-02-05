На Кубани РФ из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

В Краснодарском крае России в результате атаки дронов загорелся резервуар с якобы остатками нефтепродуктов.

Источник: губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram, соцсети

Прямая речь Кондратьева: "В станице Новоминской Каневского района обломки БпЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности".

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Детали: По словам губернатора, резервуар и с якобы остатками нефтепродуктов тушили 55 человек и 19 единиц техники.

По данным Astra, атакованная нефтебаза ООО "Албашнефть", пожар, по данным на 6:15 утра по московскому времени, до сих пор не потушен.

Справка: Как сказано на сайте компании, ООО "Албашнефть" — "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов". Это "единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края".

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Напомним: Министерство обороны России заявило, что 11 января украинские военные якобы совершили атаку с помощью беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, Краснодарский край. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток" в европейские страны.