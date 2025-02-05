Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Противовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях

Станислав ПогориловСреда, 5 февраля 2025, 09:22
Противовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 5 февраля российские захватчики атаковали регионы Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 104-мя ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Реклама:
 

42 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
уточненоМаркарова говорит, что команда Трампа не обсуждала с Украиной вопрос выборов
Две трети немцев за военную помощь Украине - опрос
Все новости...
ПВО
Глава Rheinmetall: наши заводы защищены, но ПВО не имеют
В Киеве и области работали силы ПВО
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Последние новости
09:22
инфографикаПротивовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях
09:19
СМИ: ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию
08:48
Глава Rheinmetall: наши заводы защищены, но ПВО не имеют
08:31
текстКонечная остановка - фронт. Как и для чего Россия завозит мигрантов на оккупированные украинские территории
08:26
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
08:21
Почти половина всех боестолкновений за сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб
08:09
Минюст США возглавила бывшая адвокат Трампа
07:56
ВСУ за сутки отминусовали 1 140 оккупантов и 52 артсистемы
07:42
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
07:17
Оккупанты атаковали с дрона жителей Херсона: 4 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: