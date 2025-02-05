Противовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях

В ночь на 5 февраля российские захватчики атаковали регионы Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 104-мя ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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42 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.