Противовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях
Среда, 5 февраля 2025, 09:22
В ночь на 5 февраля российские захватчики атаковали регионы Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 104-мя ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
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42 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.