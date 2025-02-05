68% поляков и 44% чехов хотят, чтобы Украина победила в войне против РФ – опрос

68% поляков и 44% чехов хотят, чтобы Украина победила в российско-украинской войне, свидетельствуют данные анкетного опроса, результаты которого обнародовала Центральноевропейская обсерватория цифровых медиа (CEDMO) по случаю приближения третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Детали: Согласно опросу, Украина имеет большую поддержку в Польше, где ее победы хотят 68% населения. В Чехии за победу Украины в войне выступают 44% опрошенных. В Словакии менее трети опрошенных хотят победы украинцев.

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Из этих трех стран словаки чаще всего желают победы России в войне: 17% населения поддерживают этот вариант. В Чехии в поддержку России высказались 7% респондентов, а в Польше - 4%.

Завершение войны в виде временного мира, без победы одной из сторон, поддерживают почти две пятых людей в Чехии, треть в Словакии и пятая часть в Польше.

"В возрастном разрезе в Чехии молодежь в возрасте от 16 до 24 лет (62%) особенно хочет, чтобы Украина победила", – прокомментировал результаты опроса аналитик данных CEDMO Лукаш Кутил. По его словам, в Словакии Украину также преимущественно поддерживают самые молодые участники опроса.

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"Среди польских респондентов, с другой стороны, самые старшие респонденты в возрасте 65 лет и старше (79%) больше всего выступают за победу Украины", – добавил он.

Мнения жителей Чешской Республики для CEDMO исследовало агентство Median, а Словакии и Польши – агентство Ipsos. Опрос проводился в последнем квартале прошлого года. В нем приняли участие 2 999 человек в Чешской Республике.

Во время опроса в Чехии и Словакии также спрашивали, каких сценариев развития российско-украинской войны люди больше всего боятся. Опрошенные чаще всего высказывали опасения, что конфликт продлится много лет – в Чехии таких оказалось 67%, а в Словакии – 71%.

Около 55% чехов и три пятых словаков опасаются, что конфликт перерастет в открытую войну между Россией и НАТО.

Более половины населения обеих стран опасается, что боевые действия приблизятся к территории Чехии и Словакии.

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