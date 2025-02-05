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Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 14:09
Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
фото полиции

В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: Нацполиция, "Суспільне" со ссылкой на инспектора по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую

Детали: Около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв.

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В полиции сообщают, что сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

По данным "Суспільного", предварительно, погиб один человек, четверо - травмированы.

ТЦКвзрывХмельнитчинаполиция
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