Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве

В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: Нацполиция, "Суспільне" со ссылкой на инспектора по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую

Детали: Около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв.

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В полиции сообщают, что сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

По данным "Суспільного", предварительно, погиб один человек, четверо - травмированы.