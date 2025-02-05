Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
Среда, 5 февраля 2025, 14:09
В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Источник: Нацполиция, "Суспільне" со ссылкой на инспектора по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую
Детали: Около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв.
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В полиции сообщают, что сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.
По данным "Суспільного", предварительно, погиб один человек, четверо - травмированы.