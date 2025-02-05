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Зеленский: Вы еще увидите условия РФ по Курщине, когда дойдет до переговоров о мире

Евгений КизиловСреда, 5 февраля 2025, 17:33
Зеленский: Вы еще увидите условия РФ по Курщине, когда дойдет до переговоров о мире
фото: фейсбук-страница Зеленского

Президенту Владимиру Зеленскому интересно, какие условия будут у России относительно Курской области, когда дело дойдет до "дипломатического урегулирования" войны.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у "русских" к Украине по Курскому направлению", – сказал Зеленский.

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Детали: Он отметил, что украинские войска стабильно держат ситуацию на Курщине, в то время как у россиян большие потери, которые они занижают. "У них корейцы разбегаются, мы это видим", - отметил президент.

Кроме того, по его словам, было поражено несколько важных военных пунктов управления врага.

"И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время точно на этой территории", - добавил Зеленский.

Курская область Зеленскиймирпереговоры
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