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СМИ: На следующем "Рамштайне" в феврале будут председательствовать не США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 17:54
СМИ: На следующем Рамштайне в феврале будут председательствовать не США
Президент Владимир Зеленский во время заседания украинской контактной группы на авиабазе Рамштайн 9 января 2025 года. фото Getty Images

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо Соединенных Штатов будет председательствовать Великобритания.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники, "Европейская правда"

Детали: Встреча в формате "Рамштайн", по данным "Радио Свобода", состоится под британским председательством. Там не уточняют, с чем связано такое изменение.

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Также неизвестно, состоится ли встреча онлайн или оффлайн.

Предыстория:

  • Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
  • Последняя на сегодня встреча Контактной группы 9 января состоялась в очном формате.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.
  • В то же время глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча 9 января может стать последней.

РамштайнСША
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