СМИ: На следующем "Рамштайне" в феврале будут председательствовать не США

Президент Владимир Зеленский во время заседания украинской контактной группы на авиабазе Рамштайн 9 января 2025 года. фото Getty Images

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо Соединенных Штатов будет председательствовать Великобритания.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники, "Европейская правда"

Детали: Встреча в формате "Рамштайн", по данным "Радио Свобода", состоится под британским председательством. Там не уточняют, с чем связано такое изменение.

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Также неизвестно, состоится ли встреча онлайн или оффлайн.

Предыстория: