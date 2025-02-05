СМИ: На следующем "Рамштайне" в феврале будут председательствовать не США
Среда, 5 февраля 2025, 17:54
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо Соединенных Штатов будет председательствовать Великобритания.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на информированные источники, "Европейская правда"
Детали: Встреча в формате "Рамштайн", по данным "Радио Свобода", состоится под британским председательством. Там не уточняют, с чем связано такое изменение.
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Также неизвестно, состоится ли встреча онлайн или оффлайн.
Предыстория:
- Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
- Последняя на сегодня встреча Контактной группы 9 января состоялась в очном формате.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.
- В то же время глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча 9 января может стать последней.