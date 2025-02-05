Bloomberg: Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе
Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
Источник: об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам собеседников Bloomberg, план "прекращения войны" якобы должен представить специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.
Они отказались сообщить, насколько детальными, по их мнению, будут дискуссии о плане и в каком формате они состоятся, добавляет агентство.
Среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.
В Киеве ранее говорили, что наиболее надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО, но администрация Трампа не проявляла поддержку такой перспективы.
Ранее в среду Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретиться "с союзниками Америки, которые готовы работать с нами".
Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план" для завершения войны в Украине.
Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".