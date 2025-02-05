Bloomberg: Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Источник: об этом агентству Bloomberg сообщили неназванные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников Bloomberg, план "прекращения войны" якобы должен представить специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.

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Они отказались сообщить, насколько детальными, по их мнению, будут дискуссии о плане и в каком формате они состоятся, добавляет агентство.

Среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

В Киеве ранее говорили, что наиболее надежной гарантией безопасности будет членство в НАТО, но администрация Трампа не проявляла поддержку такой перспективы.

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Ранее в среду Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности и встретиться "с союзниками Америки, которые готовы работать с нами".

Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план" для завершения войны в Украине.

Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".