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Россияне ударили беспилотником по одному из крупнейших рынков в Харькове

Татьяна ОлейникСреда, 5 февраля 2025, 23:36
Россияне ударили беспилотником по одному из крупнейших рынков в Харькове
Фото - Дмитрий Ларин, УП

Российская армия поздно вечером 5 февраля нанесла удар беспилотником по Киевскому району Харькова.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала".

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Детали: Синегубов уточнил, что на торговые павильоны рынка упали обломки БпЛА "Герань".

Харьковвойнавзрывбеспилотники
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