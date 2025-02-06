За 6 месяцев Курской операции ВСУ отминусовали почти 40 тысяч оккупантов – Генштаб

За время Курской операции, которая началась полгода назад на территории России, Силы обороны обезвредили почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а также взяли в плен 909 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно Генштаб: "За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми.

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Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах".

Детали: По данным Генштаба, за 6 месяцев на Курщине враг потерял:

131 танк,

689 боевых бронированных машин,

386 артиллерийских систем,

12 единиц РСЗО,

12 средств ПВО,

1 самолет,

3 вертолета,

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,

1164 единицы автомобильной техники,

34 единицы специальной техники.

Для справки: Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года. По состоянию на 6 февраля она продолжается уже полгода.

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Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление россиян в Сумской и Харьковской областях.

Она заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область РФ, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих.

По данным Генштаба, общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек.

"Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта", – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что по состоянию на 6 февраля, украинские войска "удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России".

Об операции ВСУ в России сняли документальный фильм "Операция "Курск". Он доступен для просмотра на YouTube.