Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За 6 месяцев Курской операции ВСУ отминусовали почти 40 тысяч оккупантов – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 6 февраля 2025, 09:17
За 6 месяцев Курской операции ВСУ отминусовали почти 40 тысяч оккупантов – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За время Курской операции, которая началась полгода назад на территории России, Силы обороны обезвредили почти 40 тысяч оккупантов, из них более 16 тысяч уничтожили, а также взяли в плен 909 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Источник: Генштаб в Facebook 

Дословно Генштаб: "За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 – убитыми.

Реклама:

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах".

Детали: По данным Генштаба, за 6 месяцев на Курщине враг потерял:

  • 131 танк,
  • 689 боевых бронированных машин,
  • 386 артиллерийских систем,
  • 12 единиц РСЗО,
  • 12 средств ПВО,
  • 1 самолет,
  • 3 вертолета,
  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
  • 1164 единицы автомобильной техники,
  • 34 единицы специальной техники.

Для справки: Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ началась 6 августа 2024 года. По состоянию на 6 февраля она продолжается уже полгода.

РЕКЛАМА:

Курская наступательная операция имела целью не допустить новое наступление россиян в Сумской и Харьковской областях. 

Она заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область РФ, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих.

По данным Генштаба, общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек.

"Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две – потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта", – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что по состоянию на 6 февраля, украинские войска "удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в России".

Об операции ВСУ в России сняли документальный фильм "Операция "Курск". Он доступен для просмотра на YouTube. 

Курская область Сырскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Дроны поразили российский аэродром, откуда оккупанты запускают "Шахеды" – Генштаб
Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Россияне ударили беспилотником по одному из крупнейших рынков в Харькове
Украина ввела санкции против теневого флота РФ и похитителей украинской культуры
Все новости...
Курская область
Зеленский: Вы еще увидите условия РФ по Курщине, когда дойдет до переговоров о мире
Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Курской области: враг понес потери
Президент: Из-за удара ВСУ по Курщине оккупанты потеряли десятки офицеров, в том числе из КНДР
Последние новости
09:58
В 2024 году Киев потратил на укрытие 2,4 миллиарда
09:48
Мерц предостерег, что Америка при Трампе "уже не та, которую мы знали раньше"
09:47
В Украине начались аварийные отключения в некоторых регионах
09:38
ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT
09:20
В ночь на 6 февраля РФ атаковала 77 дронами: 56 сбила ПВО, пострадали три области
09:18
Google запускает новые версии Gemini, включая мыслящую модель
09:17
За 6 месяцев Курской операции ВСУ отминусовали почти 40 тысяч оккупантов – Генштаб
09:13
Олигархи РФ Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке – FT
08:42
Додон возмутился задержанием брата по коррупционным подозрениям и "вызывает огонь" на себя
08:33
Боестолкновений немного меньше, но Покровское направление – самое горячее – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: