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Министр обороны Франции: Первые истребители Mirage уже в Украине

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 12:18
Министр обороны Франции: Первые истребители Mirage уже в Украине
тренировка украинских пилотов. иллюстративное фото Getty Images

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его страна поставила в Украину первые истребители Mirage 2000, доставка которых была анонсирована в 2024 году.

Источник: Лекорню в соцсети Х, "Европейская правда"

Прямая речь: "Первые из этих самолетов прибыли в Украину сегодня. На борту этих самолетов - украинские пилоты, которые много месяцев проходили обучение во Франции, и теперь присоединятся к защите украинского неба".

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Детали: Министр напомнил, что 6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон анонсировал поставки французских самолетов Mirage 2000 в Украину.

Он не уточнил, какое количество самолетов прибыло в Украину.

Что предшествовало: Лекорню говорил, что поставка истребителей Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

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Французские СМИ неофициально узнали, что в первую партию Mirage 2000-5, которые Франция планирует предоставить Украине, войдут три борта.

Президент Макрон сообщал, что для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы пилотов, начиная с лета 2024 года.

истребителиФранция
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