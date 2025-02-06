Только под Покровском за январь россияне потеряли больше людей, чем за всю вторую чеченскую войну

На Покровском направлении российская армия потеряла 7 000 единиц личного состава безвозвратно и 15 000 в целом, включая раненых и пропавших без вести.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона

Детали: Трегубов отметил, что, согласно данным, озвученным недавно главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, потери врага на Покровском направлении составляют 7 000 человек безвозвратно и 15 000 всех в целом.

Реклама:

Прямая речь: "Для сравнения - вторая чеченская война у россиян за весь период - 6 000 погибших. То есть под одним Покровском за январь месяц у россиян больше погибших, чем за вторую чеченскую.

Они бросают все силы и резервы, пытаясь охватить город. У них есть такая амбиция.

В принципе, если бы им удалось перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и с юго-запада, они могли бы, по крайней мере, говорить о каких-то достижениях... Сейчас им это не удается. Сейчас они теряют очень большое количество личного состава... и техники в том числе. И пытаются просто цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска".