Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Только под Покровском за январь россияне потеряли больше людей, чем за всю вторую чеченскую войну

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 12:39
Только под Покровском за январь россияне потеряли больше людей, чем за всю вторую чеченскую войну
стелла "Покровск". фото Getty iMages

На Покровском направлении российская армия потеряла 7 000 единиц личного состава безвозвратно и 15 000 в целом, включая раненых и пропавших без вести.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона

Детали: Трегубов отметил, что, согласно данным, озвученным недавно главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, потери врага на Покровском направлении составляют 7 000 человек безвозвратно и 15 000 всех в целом.

Реклама:

Прямая речь: "Для сравнения - вторая чеченская война у россиян за весь период - 6 000 погибших. То есть под одним Покровском за январь месяц у россиян больше погибших, чем за вторую чеченскую.

Они бросают все силы и резервы, пытаясь охватить город. У них есть такая амбиция.

В принципе, если бы им удалось перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и с юго-запада, они могли бы, по крайней мере, говорить о каких-то достижениях... Сейчас им это не удается. Сейчас они теряют очень большое количество личного состава... и техники в том числе. И пытаются просто цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска".

Донецкая областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В "Укрэнерго" объяснили, почему начались аварийные отключения света в Украине
Министр обороны Франции: Первые истребители Mirage уже в Украине
В Польше формируют команду для проведения эксгумаций на Тернопольщине
фото ГБР: Чиновники разворовали более 100 млн грн на закупке дров для ВСУ
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом
ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT
Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Российские оккупационные войска усиливают давление на Андреевку – DeepState
Последние новости
13:26
Частные производители оружия в 2024 году работали лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов
13:12
У Трампа отреагировали на идею Зеленского дать Украине ядерное оружие
13:09
фотоВ Харькове задержали женщину, которая заложила взрывчатку возле дома ветерана ВСУ
12:57
Отсрочка от мобилизации: сколько действует, и когда нужно продлить
12:47
Российский Сбербанк планирует совместные исследования с Китаем после прорыва ИИ DeepSeek
12:41
В Житомире воспитательница дергала детей за одежду, а в Киеве ученик толкал учительницу: реакция омбудсменки
12:39
Только под Покровском за январь россияне потеряли больше людей, чем за всю вторую чеченскую войну
12:26
В "Укрэнерго" объяснили, почему начались аварийные отключения света в Украине
12:18
Министр обороны Франции: Первые истребители Mirage уже в Украине
12:11
Подрывы завербованных возле ТЦК: СБУ призывает сообщать о попытках вербовки в чатбот
Все новости...
Реклама:
Реклама: