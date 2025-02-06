Будет председательствовать вместо США: Британия официально подтвердила, что созывает "Рамштайн"

Впервые в истории "Рамштайн" США не будут председательствовать на заседании – Великобритания официально подтвердила, что созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение представительства Великобритании при НАТО

Детали: Согласно сообщению, министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Реклама:

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

Что предшествовало: