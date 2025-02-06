Будет председательствовать вместо США: Британия официально подтвердила, что созывает "Рамштайн"
Впервые в истории "Рамштайн" США не будут председательствовать на заседании – Великобритания официально подтвердила, что созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение представительства Великобритании при НАТО
Детали: Согласно сообщению, министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.
Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.
Что предшествовало:
- Накануне СМИ сообщали, что очередное заседание формата "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо США будет председательствовать Великобритания.
- Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.
- Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.
- Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.