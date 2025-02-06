Трамп подтвердил свой "аппетит" в отношении Газы: "Израиль мог бы передать сектор после завершения боев"

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами - и без привлечения американских военных.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, цитирует "Европейская правда"

Детали: Американский президент считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий, а США могли бы начать строительство "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".

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"Сектор Газа был бы передан Израилем Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы, такие люди, как Чак Шумер, уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами в регионе", – написал президент США.

"США, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность!!!" – заявил Трамп.

Чак Шумер – лидер меньшинства в Сенате, демократ. В своей речи на прошлой неделе он раскритиковал Трампа за "безрассудство и беззаконие".

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