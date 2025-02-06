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Трамп подтвердил свой "аппетит" в отношении Газы: "Израиль мог бы передать сектор после завершения боев"

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 14:28
Трамп подтвердил свой аппетит в отношении Газы: Израиль мог бы передать сектор после завершения боев
Нетаньяху и Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами - и без привлечения американских военных.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, цитирует "Европейская правда"

Детали: Американский президент считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий, а США могли бы начать строительство "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".

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"Сектор Газа был бы передан Израилем Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы, такие люди, как Чак Шумер, уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами в регионе", – написал президент США.

"США, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность!!!" – заявил Трамп.

Чак Шумер – лидер меньшинства в Сенате, демократ. В своей речи на прошлой неделе он раскритиковал Трампа за "безрассудство и беззаконие".

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Предыстория:

  • 4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока". При этом он выступил за переселение палестинцев из Газы в другие страны.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.
  • Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.

Сектор ГазаСШАТрамп
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