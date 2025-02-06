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Служба для мобилизованного начинается в день отправки в в/ч, а не после присяги – Верховный суд

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 февраля 2025, 15:19
Служба для мобилизованного начинается в день отправки в в/ч, а не после присяги – Верховный суд
иллюстративное фото с сайта «Армія Inform»

Верховный суд растолковывает, что для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, на особый период, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего ТЦК и СП, а не факт принятия им военной присяги.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: Отмечается, что к такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе ВС по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

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В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили за неповиновение военнослужащего, который отказался от выполнения боевого распоряжения командира о прибытии для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на взводном опорном пункте на второй линии обороны, что могло привести к прорыву российско-оккупационными войсками на этом участке обороны.

В кассационной жалобе сторона защиты отметила, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал присяги, не получал надлежащей военной подготовки и был мобилизован незаконно.

Верховный суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций, поскольку служебным расследованием было установлено, что военный категорически отказался принимать присягу, что подрывает не только боеготовность военных формирований, но и авторитет Вооруженных сил Украины в целом, говорится в сообщении.

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Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и не желанием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб.

Дословно ВС: "Учитывая предписания ст. 24 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" закон не связывает факт принятия военной присяги с началом прохождения военной службы. Для обвиняемого как для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, на особый период, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки".

мобилизацияармияВоенное положениеВерховный суд
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