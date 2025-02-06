Представитель Трампа опроверг анонс СМИ: презентации "мирного плана" в Мюнхене не будет

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог не будет презентовать план "прекращения войны" России против Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, как ранее заявляли медиа.

Источник: Келлог в эфире программы Newsmax, цитирует "Европейская правда"

Детали: 5 февраля собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

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По их словам, среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальное замораживание конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

Однако в эфире программы 6 февраля, Келлог заверил, что план американского президента будет представлять Трамп, а с журналистами, которые распространили данные, что это будет делать Келлог, он не общался.

"Я вообще не разговаривал с этой телекомпанией. И вы знаете, что человек, который собирается представить мирный план, – это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп", – сказал он.

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Келлог отметил, что команда будет сопровождать Трампа и будет ему помогать до момента, когда он сможет представить план, но заверил – "это произойдет вовсе не на следующей неделе".

"Нам придется провести большие дискуссии с высокопоставленными европейскими лидерами и донести то, что мы выяснили, до президента Соединенных Штатов, а затем двигаться дальше", – подытожил он.

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