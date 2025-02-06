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Украинцы преимущественно испытывают надежду и гордость, когда думают о Родине

Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 16:23
Украинцы преимущественно испытывают надежду и гордость, когда думают о Родине
фото: pixabay

Опрос показал, что две третьи украинцев испытывают надежду и почти половина гордость, когда думают о родной стране.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Социологи выяснили, что на фоне ухудшения психоэмоционального состояния эмоциональная реакция украинцев относительно Украины характеризуется преобладанием положительных эмоций: надежда (68%) и гордость (44%). Среди негативных эмоций выделяются разочарование (16%) и страх (15%).

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Факторами, которые влияют на общее психоэмоциональное состояние украинцев, являются переживания за потерю близкого человека (40%), здоровье и физическое самочувствие (31%), материальное положение (29%), ситуация с безопасностью (28%), новости и события в Украине и мобилизация близких, родственников в ВСУ (по 23%).

Несмотря на значительные трудности, большинство граждан (71%) пытаются сохранять оптимистические чувства, когда думают о будущем Украины.

 

Исследование проводилось в период с 20 ноября по 4 декабря 2024 года путем телефонных интервью с использованием компьютера. Национальная выборка составила 2000 респондентов. Погрешность – не более 2,2%.

опросУкраина
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