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Зеленский готов к переговорам с РФ, но считает, что Путин боится с ним разговаривать

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 февраля 2025, 18:38
Зеленский готов к переговорам с РФ, но считает, что Путин боится с ним разговаривать
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидером Кремля Владимиром Путиным тогда, когда будет понимание относительно окончания войны.

Источник: заявление Зеленского журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно и США, и президент Трамп и страны ЕС считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина, поэтому я сказал, что готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии, я здесь не имею с этим никаких проблем... Проблема в том, что Путин, мне кажется, боится в принципе разговаривать со мной об окончании войны, я не знаю, почему, вроде бы взрослый человек, боится остаться наедине с другим человеком без своей своры. Но тем не менее, я думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну".

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Детали: Президент также подчеркнул важность устойчивого мира с сильными гарантиями безопасности. Он сообщил о работе с американской стороной по этому поводу.

Прямая речь: "Но тем не менее мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии".

Что предшествовало:

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  • Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.
  • Впоследствии в Кремле заявили, что несмотря на "проблемы с точки зрения легитимности" Зеленского, Москва якобы все равно открыта для переговоров.

ЗеленскийпереговорыПутин
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