Половина Рады на Молитвенном завтраке: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, из-за их частых командировок за границу, в частности, поездки на Молитвенный завтрак в США.

Источник: Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ вместе с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, пишет "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается наших парламентариев. Нам с вами важно услышать голос каждой ветви власти, но я хотел бы, чтобы эти ветви власти были на работе. То есть, чтобы услышать чей-то голос, надо иметь с кем общаться. Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это же очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах".

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Детали: Зеленский отметил, что вопрос здесь не в Соединенных Штатах, а "в постоянных командировках народных депутатов, которые взамен должны работать "на людей, которые их избрали".

На вопрос, доволен ли он работой парламента, Зеленский ответил: "Я очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает".