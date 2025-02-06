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Представитель Трампа: Выборы во время войны – признак здоровой демократии

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 20:16
Представитель Трампа: Выборы во время войны – признак здоровой демократии
фото: Getty Images

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, поскольку способность сделать это является "признаком здоровой демократии".

Источник: об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax, сообщает "Европейская правда"

Детали: Келлог заявил, что выборы проходят в "каждом демократическом государстве", и в США "также были выборы в разгар войн" (при этом не когда территория США была оккупирована).

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"Я думаю, сейчас они (украинцы. – Ред.) не могут их проводить, потому что это записано в их конституции, они – украинцы – не могут проводить их до прекращения военных действий", – добавил он.

Спецпосланник Трампа считает, что проведение выборов не означает, что сейчас "Зеленский должен уйти".

"Признаком здоровой демократии является готовность и способность проводить выборы даже во время войны", – отметил Келлог.

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На прошлой неделе он говорил агентству Reuters, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.

виборыСШАУкраинавойна
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