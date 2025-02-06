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Зеленский считает, что у Трампа пока нет "официального" мирного плана

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 6 февраля 2025, 20:27
Зеленский считает, что у Трампа пока нет официального мирного плана
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что у американского лидера Дональда Трампа на данный момент отсутствует "официальный план" прекращения войны между Украиной и РФ.

Источник: его слова цитирует агентство Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда"

Детали: В четверг, 6 февраля, Зеленский заявил, что у Трампа еще официального плана нет.

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"То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", – сказал он.

Украинский президент отметил, что у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Кроме этого, Зеленский также выразил убеждение, что украинская и американские команды будут работать вместе.

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"Не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов", – отметил он.

Президент выразил убеждение, что будет много информации относительно потенциального плана "в Киеве, не в Киеве", где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве – нет.

"Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов", – подытожил он.

Отметим, 5 февраля собеседники агентства Bloomberg сообщили, что администрация Трампа представит долгожданный план "прекращения войны " России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Однако 6 февраля стало известно, что специальный представитель Трампа по Украине и России – Кит Келлог – не будет представлять план урегулирования войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план " для завершения войны в Украине. Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

ТрампвойнамирЗеленский
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