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Минюст США прекращает деятельность группы по санкционному преследованию российских олигархов

Иван ДьяконовПятница, 7 февраля 2025, 02:11
Минюст США прекращает деятельность группы по санкционному преследованию российских олигархов
Пэм Бонди. Фото: Getty Images

Министерство юстиции США приняло решение распустить "Оперативную группу KleptoCapture", которая занималась обеспечением соблюдения санкций против связанных с Кремлем олигархов.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что решение о расформировании группы было озвучено в служебной записке генерального прокурора США Пэм Бонди. 

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Документ, опубликованный 5 февраля, стал частью серии директив в первый день пребывания Бонди в должности. В записке указано, что ресурсы, ранее выделенные на применение санкций и арест активов олигархов, теперь будут направлены на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

"Эта политика требует фундаментальных изменений в мышлении и подходах", – написала Бонди в директиве. В частности, особый акцент будет сделан на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, включая фентанил, попадающий в США через международные каналы.

Дословно: "Усилия, начатые во времена администрации Джо Байдена, были направлены на ограничение финансов олигархов, связанных с правителем России Владимиром Путиным, и наказание тех, кто способствует нарушению санкций и экспортного контроля.

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Инициатива по санкционному давлению на российских олигархов была частью более широких усилий администрации президента Джо Байдена, направленных на ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам и обеспечение выполнения международных санкций, наложенных после вторжения в Украину".

Детали: Дела, которые расследует рабочая группа, вероятно, продолжатся, но работа больше не будет централизована в штаб-квартире Министерства юстиции, пишет Reuters.

санкцииСША
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