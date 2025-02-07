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Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Иван ДьяконовПятница, 7 февраля 2025, 03:06
Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, обвинив его в предвзятых действиях против США и Израиля.

Источник: указ Трампа, BBC

Детали: Указ был подписан во время официального визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 

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Документ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США. 

В указе указано, что действия МУС "создали опасный прецедент", который может подвергать американских граждан и военных преследованию и аресту за рубежом. 

"Это злонамеренное поведение [МУС] угрожает нарушением суверенитета Соединенных Штатов и подрывает критически важную национальную безопасность", – говорится в указе Трампа.

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Дословно BBC: "Во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху Трамп также озвучил план США "взять под контроль" Сектор Газа, переселить палестинское население и превратить эту территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Детали: США никогда не признавали юрисдикции МУС и не являются участником Римского статута, на основе которого был основан суд. Позиция Вашингтона предусматривает, что американские военные и должностные лица не должны быть под следствием международных органов.

Трамп неоднократно критиковал МУС в течение своего президентства. Во время первого срока он уже накладывал санкции на должностных лиц суда, которые расследовали вероятные военные преступления США в Афганистане. Эти санкции были отменены администрацией Джо Байдена.

Справочно: Международный уголовный суд был основан в 2002 году после распада Югославии и геноцида в Руанде для расследования преступлений против человечества, военных преступлений и геноцидов. Более 120 стран ратифицировали Римский статут, но США и Израиль среди них нет. МУС является судом последней инстанции и должен вмешиваться только тогда, когда национальные органы власти не могут или не хотят преследовать преступников.

Предыстория:

  • Угроза санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.
  • В ответ на ордера Палата представителей США – которые не являются участниками Римского статута – проголосовала за введение санкций против МУС.
  • 23 января Бюро ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест Нетаньяху.

Международный уголовный судСШАсанкции
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