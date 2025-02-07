Опрос в России показал высокую поддержку обществом войны против Украины – ISW
Несмотря на растущие экономические трудности и военные неудачи, российский государственный опрос демонстрирует, что большинство населения поддерживает войну против Украины, однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают эти результаты сомнительными.
Источник: ISW
Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают, что, по данным опроса подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% опрошенных россиян поддерживают войну против Украины, а 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для России.
Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что общественность стремится к скорейшему завершению конфликта и поддерживает меры, которые будут способствовать этому. В то же время он признал наличие разочарования среди населения из-за военных неудач, в частности, из-за украинских вторжений в Курскую область, медленного продвижения российских войск по территории Украины и экономических трудностей.
Дословно: "Однако выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут завышать реальный уровень поддержки войны среди населения. Эти результаты опубликованы на фоне роста потерь, противоречий в российском командовании и значительной экономической нагрузки на российскую экономику из-за войны".
Ключевые выводы ISW за 6 февраля:
- Украинские войска начали новую серию батальонных механизированных атак в Курской области и 6 февраля продвинулись на пять километров вглубь российских позиций на юго-восток от Суджи, Курская область России.
- Правитель России Владимир Путин 5 февраля похвалил элитные российские подразделения ВДВ и морской пехоты, которые защищают Курскую область, подчеркнув, что украинское вторжение прижало к Курской области общевойсковую армию российских войск, которая находится там с 6 августа 2024 года.
- Украинские официальные лица предоставили дополнительные подробности об операции Украины в Курской области в честь шестимесячного юбилея вторжения.
- Российский государственный опрос свидетельствует, что российская общественность сохраняет высокий уровень поддержки войны в Украине, несмотря на растущие вызовы.
- Северная Корея, вероятно, использует свой союз с Россией для того, чтобы использовать войну в Украине как испытательный полигон для совершенствования своих ракетных технологий и более широкого военного потенциала.
- Украинские войска нанесли удар по авиабазе в Краснодарском крае в ночь с 5 на 6 февраля в рамках продолжающейся кампании по поражению российских оборонных промышленных предприятий и нефтеперерабатывающих заводов.
- Западные партнеры Украины продолжают оказывать военную помощь.
- Президент России Владимир Путин 6 февраля назначил заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова на должность руководителя государственного российского космического агентства "Роскосмос" вместо Юрия Борисова.
- Украинские войска продвинулись вперед в Курской области и восстановили утраченные позиции под Курахово.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Часового Яра и Курахово.
- Российские власти продолжают увеличивать социальные выплаты российским военнослужащим, что, вероятно, направлено на поддержку дальнейшего призыва на военную службу.