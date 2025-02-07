Опрос в России показал высокую поддержку обществом войны против Украины – ISW

Несмотря на растущие экономические трудности и военные неудачи, российский государственный опрос демонстрирует, что большинство населения поддерживает войну против Украины, однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают эти результаты сомнительными.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают, что, по данным опроса подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% опрошенных россиян поддерживают войну против Украины, а 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для России.

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Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что общественность стремится к скорейшему завершению конфликта и поддерживает меры, которые будут способствовать этому. В то же время он признал наличие разочарования среди населения из-за военных неудач, в частности, из-за украинских вторжений в Курскую область, медленного продвижения российских войск по территории Украины и экономических трудностей.

Дословно: "Однако выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут завышать реальный уровень поддержки войны среди населения. Эти результаты опубликованы на фоне роста потерь, противоречий в российском командовании и значительной экономической нагрузки на российскую экономику из-за войны".

Ключевые выводы ISW за 6 февраля:

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