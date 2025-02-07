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Администрация Трампа сокращает штат USAID до менее чем 300 сотрудников – CNN

Иван ДьяконовПятница, 7 февраля 2025, 05:38
Администрация Трампа сокращает штат USAID до менее чем 300 сотрудников – CNN
Фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа сокращает численность персонала Агентства США по международному развитию (USAID) до менее чем 300 работников.

Источник: CNN

Дословно: "Весь персонал, нанятый по прямому найму, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением персонала, ответственного за выполнение критически важных для миссии функций, основного руководства и специально определенных программ".

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Детали: По информации источников издания в USAID, решение о сокращении штата коснется значительной части работников агентства, которое насчитывает около 10 тысяч сотрудников по всему миру. В это число входят как постоянные работники, так и тысячи подрядчиков, многие из которых уже отправлены в отпуска или уволены.

По словам источников CNN, с полуночи пятницы останется лишь 294 ключевых сотрудника. Доступ к рабочим системам для остального персонала, в том числе электронной почты, будет прекращен.

"Это худший сценарий – по сути, по одному человеку на каждую полевую миссию и несколько человек в Вашингтоне", – отметил один из зарубежных чиновников USAID.

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Другой представитель агентства рассказал, что количество сотрудников на одной из международных миссий было сокращено с более 20 до одного человека.

Предыстория: 

  • В администрации Трампа Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения. Сотрудникам агентства в понедельник, 3 февраля, приказали оставаться дома.
  • Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.
  • 4 февраля Рубио заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью, и заверил, что в администрации Трампа не собираются прекращать всю международную помощь.

СШАТрамп
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