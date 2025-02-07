Трамп готов удвоить санкции против России – Келлог

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Источник: Келлог в интервью американской газете The New York Post

Детали: По словам Келлога, сейчас санкции против России по степени "болезненности экономического давления" находятся примерно на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале.

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Он отметил, что сами санкции США – например, те, что нацелены на прибыльный энергетический сектор России – формально вдвое выше, но все еще есть пространство для их усиления.

Прямая речь Келлога: "Действительно возможно усилить санкции – особенно последние санкции (против добычи и экспорта нефти – ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то сделать. И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал (в решении других внешних проблем – NYP)".

Детали: Он рассказал, что в прошлый четверг Трамп собрал в Овальном кабинете "всю подтвержденную команду" советников и членов кабинета, которые занимаются вопросами национальной безопасности – от вице-президента Джей Ди Вэнса до министра финансов Скотта Бессента, – и они обсудили, как использовать все элементы национальной власти, чтобы положить конец войне.

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"Решение российско-украинской войны – это дело рук всей администрации, то есть это общеправительственный подход. У нас есть команда национальной безопасности, которая обсуждает этот вопрос – президент, вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретари, казначейства, Совет национальной безопасности, которые работают вместе", – сказал Келлог.

Он добавил, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию до начала переговоров и раскритиковал стратегию бывшего президента Джо Байдена, который пообещал оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", не усиливая при этом давление на другие элементы национальной власти.

"Это не стратегия, это наклейка на бампер", – сказал Келлог, заверив, что Трамп действует иначе.

По его словам, Трамп сосредоточен на применении "целостного подхода" к прекращению жестоких боевых действий.

Келлог также рассказал, что, хотя президент США на этой неделе обсудил возможность заключения соглашения с Украиной о поставках оружия в обмен на ее полезные ископаемые, он все же сначала "хочет остановить убийства – просто остановить их – а потом уже идти дальше" относительно будущих переговоров.

"Я думаю, что у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над основными соглашениями. Он (Трамп – ред.) написал книгу "Искусство заключения сделок". Я бы не стал игнорировать его мнение", – сказал Келлог.

По его словам, Россия не заинтересована в предотвращении массовых потерь собственных войск, именно поэтому важно прекратить насилие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования.

"Для России это что-то вроде ДНК в военных операциях – по сути, вы воюете на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в бой на истощение с россиянами, потому что это то, как они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять – и потеряла – 700 000 в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они даже глазом не моргнули", – сказал Келлог.

Он подчеркнул, что именно поэтому давление не может быть только военным.

"Надо оказывать экономическое давление, оказывать дипломатическое давление, определенный вид военного давления и другие рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что (это идет – NYP) туда, куда мы хотим", – пояснил спецпредставитель Трампа.

Вместе с тем он снова повторил, что война не закончится без переговоров между Россией и Украиной.