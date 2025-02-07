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ISW: ВСУ на Курщине продвинулись на 5 км за линии обороны россиян

Украинская правдаПятница, 7 февраля 2025, 09:26
ISW: ВСУ на Курщине продвинулись на 5 км за линии обороны россиян
Фото: ISW

Украинские войска провели новую серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за российскую линию обороны к юго-востоку от Суджи.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад от Махновки (к юго-востоку от Суджи) и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и захватили Колмаков".

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Детали: В Институте изучения войны заявляют, что ВСУ провели штурмы с привлечением от 30 до 50 единиц бронетехники и имели успех у нескольких сел на Курщине.

Аналитики ISW, ссылаясь на заявления российского Министерства обороны, утверждают, что украинские войска атаковали несколькими волнами силами двух механизированных батальонов.

ISW со ссылкой на российских военных журналистов сообщает, что ВСУ могли захватить населенные пункты Черкасская Конопелька, Уланок и Фанасеевка, однако геолокационные кадры пока не подтверждают наличие украинских войск там.

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