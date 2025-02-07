В ночь на 7 февраля россияне атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 81 дрон удалось уничтожить, еще 31 не достиг цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа „Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий)".

Детали: Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области

В Воздушных Силах добавили, что оккупанты запускали БпЛА с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что предшествовало: