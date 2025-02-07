Россия атаковала Украину 112 беспилотниками: 81 дрон сбили, 31 – локационно потерянный
В ночь на 7 февраля россияне атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 81 дрон удалось уничтожить, еще 31 не достиг цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа „Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий)".
Детали: Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области
В Воздушных Силах добавили, что оккупанты запускали БпЛА с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что предшествовало:
- 7 февраля пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила, что из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны вводят аварийные отключения света.
- В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях и частично в Черкасской.