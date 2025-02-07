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Россия атаковала Украину 112 беспилотниками: 81 дрон сбили, 31 – локационно потерянный

Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 09:28
Россия атаковала Украину 112 беспилотниками: 81 дрон сбили, 31 – локационно потерянный
ФОТО: ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

В ночь на 7 февраля россияне атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 81 дрон удалось уничтожить, еще 31 не достиг цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа „Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий)".

Детали: Воздушные силы отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области

В Воздушных Силах добавили, что оккупанты запускали БпЛА с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что предшествовало:

  • 7 февраля пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщила, что из-за атак россиян по энергетике в восьми областях страны вводят аварийные отключения света.
  • В частности, ограничения применяют в: Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях и частично в Черкасской.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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