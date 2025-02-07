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В ТЦК умер 32-летний буковинец: полиция выясняет обстоятельства

Валентина РоманенкоПятница, 7 февраля 2025, 11:46
В ТЦК умер 32-летний буковинец: полиция выясняет обстоятельства
«Скорая» иллюстративное фото: logoboom/Depositphotos

Полицейские Буковины выясняют обстоятельства смерти мужчины в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Источник: полиция Черновицкой области

Детали: Отмечается, что 7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

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Полицейские говорят, что пригласили мужчину в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Полиция уверяет, что буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия вызвали медиков. Однако, во время проведения реанимационных мероприятий, врачи констатировали смерть мужчины.

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Дословно: "Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая. 

Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения о событии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается".

ТЦКмобилизацияполицияЧерновицкая область
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