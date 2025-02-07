Заморозка USAID повлияла на работу комиссий по отбору в судейский корпус

Из-за приостановления работы USAID в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.

Источник: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", "Европейская правда"

Детали: Стефанишина отметила, что сейчас, когда один из ключевых доноров – USAID – временно прекратил работу, "временно прекратил работу также и ряд комиссий, которые отбирают представителей судейского корпуса, правоохранительных органов".

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"Разорваны, насколько мне известно, контракты, и мы должны снова пересобрать этот пазл. И уже, когда мы говорим о соответствии Копенгагенским критериям, думать о том балансе между тем, что международные партнеры имеют общую ответственность за создание структур, и где Украина несет ответственность за то, что эти структуры функционируют", – добавила вице-премьер.

Отвечая впоследствии на уточняющий вопрос "Европейской правды", какие именно органы столкнулись с проблемами, Стефанишина сказала: "Это Этический совет, это Общественный совет международных экспертов, это комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, а также не в полном составе (происходит) работа комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда".

Вместе с тем в правительстве ожидают, добавила Стефанишина, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучат позицию по восстановлению работы конкурсных комиссий, которые отбирают ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали.

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Конференция проходит при содействии немецкого агентства по развитию GIZ и проекта ЕС "Право-Justice". "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.

25 января 2025 года США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.

Сотрудники USAID по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля. Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.