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Силы обороны сбили КАБ над Запорожьем: в Воздушных силах говорят – не впервые

Валентина РоманенкоПятница, 7 февраля 2025, 14:43

В четверг 6 февраля противовоздушная оборона сбила в пригороде Запорожья управляемую авиационную бомбу: в Воздушных силах уточнили, что это уже не первый случай сбития такого средства авиационного поражения противника.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: В пятницу соцсети, ссылаясь на неназванные источники, запестрели сообщениями о сбитом накануне российском КАБ в Запорожье с помощью "экспериментального оружия".

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В Воздушных силах подтвердили факт уничтожения этого средства авиационного поражения, использование которого РФ наращивает на разных направлениях фронта, но добавили что это далеко не первый случай.

Как отметил Игнат, только за 2024 год Россия сбросила на территорию Украины почти 40 тысяч КАБов.

Прямая речь: "Конечно, это серьезная угроза и разрушительная сила, которой враг бьет по прифронтовым регионам. Поэтому в Воздушных силах и других составляющих Сил обороны вводят различные методы противодействия как в отношении самих КАБов, так и к носителям - тактической авиации противника. Только комплексный подход, включающий средства наземной ПВО, авиационную компоненту, может приносить результат. Потому что противник имеет современные самолеты и вооружение и наносит удары дистанционно, не входя в зону поражения нашей ПВО".

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Детали: Каким именно средством был сбит КАБ в Запорожье, в Воздушных силах не уточняют.

Что предшествовало: Пилот Су-27 "Викинг" в интервью, обнародованном Воздушными силами, объяснял, что нет "волшебной палочки" для борьбы с вражескими КАБами, которых Россия применяет в 10 раз больше, чем украинская сторона. Летчик подчеркивал комплексный подход к противодействию этому вооружению: необходимы ПВО, радары, истребители, ракеты, способные поражать цели на дальности хотя бы в 100 километров.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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