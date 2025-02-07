Трамп заявил о "неслыханном уровне коррупции" в USAID: "Закрыть эту структуру!"
Пятница, 7 февраля 2025, 17:48
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому эту структуру необходимо ликвидировать.
Источник: Трамп в TruthSocial, цитирует "Европейская правда"
Детали: Как известно, 25 января США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.
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В пятницу 7 февраля Трамп заявил, что коррупция в USAID "достигла неслыханного уровня".
"USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим сделать, потому что расходы средств - в значительной степени мошеннические - просто невозможно объяснить. Коррупция достигла неслыханного уровня. Закрыть эту структуру!" - говорится в заметке.
Предыстория:
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- После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля.
- Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.
- По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество сотрудников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.