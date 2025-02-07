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Зеленский: РФ снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область

Татьяна ОлейникПятница, 7 февраля 2025, 20:35
Зеленский: РФ снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область
военные КНДР, иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Источник: обращение Зеленского 7 февраля

Детали: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Донецкой области и в Курской области.

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Прямая речь Зеленского: "В районах Курской операции были новые штурмы – российская армия и подтянули снова северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных.

И это очень важно – бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли; и у нас на территории, на фронте – 60 тысяч российской армии на Курщине – это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донецкой области".

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Детали: Также глава государства в обращении отметил важность дронов на фронте. Он провел встречу с командирами подразделений беспилотных систем.

Прямая речь: "Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины. Решение приняты, дроны производим и поставляем, и значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы. Украинское государство не будет жалеть ресурсов на это, потому что это – сохранение жизней наших людей".

КНДРКурская область война
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