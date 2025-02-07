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Зеленский заявил, что согласен делиться полезными ископаемыми с США

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 7 февраля 2025, 21:06
Зеленский заявил, что согласен делиться полезными ископаемыми с США
фото: getty images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал идею Дональда Трампа "оружие в обмен на полезные ископаемые Украины". Он считает, что США могут разрабатывать эти ресурсы на украинской территории, но совместно с Украиной.

Источник: Зеленский в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны и открыта к заключению "сделки" с США.

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"Мы должны остановить Путина и защитить то, что у нас есть – очень богатый Днепровский регион, центральную Украину", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев предлагает не "отдавать" свои ресурсы США, а оформить взаимовыгодное партнерство для их совместной разработки.

"Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше всего заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", – отметил президент.

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Он сказал, что Россия подробно знала, где расположены критические ресурсы Украины, благодаря геологическим исследованиям советских времен.

Сейчас под российской оккупацией находятся менее 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов.

Среди прочего, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используется в ядерной энергетике и вооружении.

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

ЗеленскийСШАУкраинаТрамп
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