Российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники – соцсети
Суббота, 8 февраля 2025, 01:52
Над российским Ростовом-на-Дону прогремели взрывы в ночь на 8 февраля, по данным соцсетей, город атакуют якобы украинские дроны.
Источник: российские Тelegram-каналы
Детали: В сообщениях отмечают, что, по меньшей мере, 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону.
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Это произошло якобы в результате атаки украинских беспилотников.
Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, после чего видели вспышки в небе.