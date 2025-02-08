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Российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники – соцсети

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 февраля 2025, 01:52
Российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники – соцсети
фото: Baza

Над российским Ростовом-на-Дону прогремели взрывы в ночь на 8 февраля, по данным соцсетей, город атакуют якобы украинские дроны.

Источник: российские Тelegram-каналы

Детали: В сообщениях отмечают, что, по меньшей мере, 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону.

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Это произошло якобы в результате атаки украинских беспилотников.

Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, после чего видели вспышки в небе.

Росcиябеспилотники
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