Российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники – соцсети

Над российским Ростовом-на-Дону прогремели взрывы в ночь на 8 февраля, по данным соцсетей, город атакуют якобы украинские дроны.

Источник: российские Тelegram-каналы

Детали: В сообщениях отмечают, что, по меньшей мере, 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону.

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Это произошло якобы в результате атаки украинских беспилотников.

Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, после чего видели вспышки в небе.