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Трамп заявил, что ладит с Ким Чен Ыном и планирует продолжить с ним сотрудничество

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 09:10
Трамп заявил, что ладит с Ким Чен Ыном и планирует продолжить с ним сотрудничество
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует продолжить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: На совместной с премьер-министром Японии Сигеру Исибой пресс-конференции Трамп заявил, что считает "очень большим благом для всех то, что мы с ним (Ким Чен Ыном – ред.) ладим".

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Прямая речь Трампа: "Я могу сказать вам, что Японии нравится эта идея, потому что их отношения с ним не очень хорошие (отношения Японии с Северной Кореей – ред.)".

Детали: Президент США подчеркнул: если он сможет иметь отношения не только с Ким Чен Ыном, но и с другими людьми во всем мире, где, "кажется, есть трудности", то это будет "огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов".

Издание напоминает, что во время первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

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Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

Предыстория:

ТрампКНДР
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