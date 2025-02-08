Россияне атаковали Украину 139-ю беспилотниками, 67 удалось сбить

С вечера 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину 139-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 67 дронов удалось уничтожить, еще 71 был локационно потерян.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)".

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Детали: В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины