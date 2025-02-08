Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Украину 139-ю беспилотниками, 67 удалось сбить

Ирина БалачукСуббота, 8 февраля 2025, 09:34
Россияне атаковали Украину 139-ю беспилотниками, 67 удалось сбить
Сбитый российский "Шахед". Фото из Telegram ГПСУ

С вечера 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину 139-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 67 дронов удалось уничтожить, еще 71 был локационно потерян.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины

Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Минобороны разрабатывает спецконтракт, чтобы привлечь в армию 18-24-летних украинцев
Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации
фотоИзбиение юноши в столице: четырем участникам нападения сообщили о подозрении
Зеленский заявил, что согласен делиться полезными ископаемыми с США
Заместителя Кличко отправили под стражу по делу о земельных махинациях в Киеве
Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Силы обороны сбили КАБ над Запорожьем: в Воздушных силах говорят – не впервые
Россия атаковала Украину 112 беспилотниками: 81 дрон сбили, 31 – локационно потерянный
Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ 
Последние новости
10:21
Котовский завоевал серебро на Кубке мира по лыжной акробатике
10:19
TikTok позволит пользователям из США загружать приложение с сайта
10:03
Спортивная история дня. Как Майк Дитка стал украинской легендой американского футбола
09:59
Зеленский: Минобороны разрабатывает спецконтракт, чтобы привлечь в армию 18-24-летних украинцев
09:47
Трамп о плане контроля над Газой и переселении палестинцев: "Мы не спешим с этим"
09:34
Россияне атаковали Украину 139-ю беспилотниками, 67 удалось сбить
09:23
Суд в США частично приостановил ликвидацию USAID, позволив сотрудникам вернуться
09:10
Трамп заявил, что ладит с Ким Чен Ыном и планирует продолжить с ним сотрудничество
08:47
За сутки на фронте произошло 123 боестолкновения, из них четверть на Покровском направлении – Генштаб
08:24
Зеленский назначил нового посла Украины в Молдове, вопреки ожидаемой кандидатуре
Все новости...
Реклама:
Реклама: