Зеленский: Путин готовится к продолжению войны, причем не только против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что правитель РФ Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, причем не только против Украины – в частности, россияне увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что 8 февраля в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, и его первая поездка происходит именно в наше государство.

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В частности, во время встречи с Драгоне обсуждалась подготовка к "Рамштайну", отметил президент.

Прямая речь: "Сейчас мы знаем – наша разведка нам докладывает, – что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии.

И это означает простую вещь: Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат. Все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация".

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Детали: Зеленский призвал к пониманию того, что каждой стране Европы придется укреплять оборону, "и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня".