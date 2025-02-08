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Покровск под прицелом врага: пострадали трое мирных жителей

Валентина РоманенкоСуббота, 8 февраля 2025, 17:07
Покровск под прицелом врага: пострадали трое мирных жителей
стелла "Покровск". фото Getty Images

В субботу 8 февраля российские оккупационные войска нанесли очередные удары по Покровску Донецкой области, травмы и ранения получили два человека, еще один человек пострадал от атаки вражеского дрона в Покровском районе.

Источник: спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "8 января в 9:35 под прицелом оккупационных войск в очередной раз оказался Покровск. Средство поражения попало в жилую застройку. Минно-взрывные травмы, осколочное ранение, ушиб, контузии и закрытые черепно-мозговые травмы получили 49-летняя женщина и мужчина 48 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В городе повреждены 4 многоквартирных дома".

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Детали: Кроме того, по словам пресс-секретаря, в 11:50 россияне атаковали FPV-дроном одну из автодорог в Покровском районе. В эпицентре поражения оказался гражданский автомобиль. В результате удара получил осколочное ранение 42-летний водитель.

Медведева добавила, что прокуратура начала досудебные расследования по ч.1 ст. 438 УК Украины.

Донецкая областьвойна
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