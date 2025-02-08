Глава Военного комитета НАТО приехал в Украину: встретился с Зеленским и Сырским

Президент Владимир Зеленский, а также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретились с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, который совершил свой первый зарубежный визит в Украину.

Источник: Зеленский и Сырский в Facebook, Драгоне в своем обращении, которое цитирует Укринформ

Прямая речь Зеленского: "Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия.

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Подготовка к следующему заседанию "Рамштайн", продолжение военной помощи от государств – членов Альянса и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов – главные темы нашей встречи".

Детали: Зеленский поблагодарил Драгоне за первый зарубежный визит на этой должности именно в Украину.

Сырский также сообщил, что провел встречу с Драгоне и поздравил его с назначением на высшую военную должность в Североатлантическом альянсе.

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Прямая речь Сырского: "Продолжение помощи от государств-членов НАТО является одним из ключевых компонентов для достижения общего успеха нашей стратегии. В связи с этим обратился к адмиралу Драгоне с просьбой поднять вопрос на Военном комитете НАТО перед главнокомандующими (начальниками генеральных штабов) вооруженных сил стран Альянса – способствовать принятию соответствующих решений политическим руководством своих государств.

Нам крайне важно сохранить консолидированную военную поддержку Украины по обе стороны Атлантики, что должно быть одной из наших общих целей на 2025 год".

Детали: Вместе с тем, сам Драгоне в Киеве отметил, что в этот ключевой момент Украина остается в авангарде приоритетов НАТО.

Прямая речь Драгоне: "Это в политических и военных интересах Альянса – поддерживать Украину не только сейчас, но и в будущем... Наша поддержка вашего суверенитета и территориальной целостности будет оставаться непоколебимой...

Вместе возможно поставить Украину в самую сильную возможную позицию для дальнейших действий".