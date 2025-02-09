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Ночью Украину атаковал 151 ударный БпЛА: ПВО сбила 70 беспилотников

Станислав ПогориловВоскресенье, 9 февраля 2025, 09:13
Ночью Украину атаковал 151 ударный БпЛА: ПВО сбила 70 беспилотников
Фото: МВД

В ночь на 9 февраля россияне атаковали Украину 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, Противовоздушная оборона сбила 70 из них.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 70-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА находятся еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

ПВОбеспилотники
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