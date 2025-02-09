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Президент рассказал, когда Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 18:01
Президент рассказал, когда Украина сможет вернуть захваченные Россией территории
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, когда Россия будет слабой.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь: "Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется.

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Наша задача – чтобы все вернулось чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично. Потому что потери людей – это очень болезненно. Люди важнее всего".

Детали: На вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в оккупированных ныне Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: "Да, я уверен в этом".

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