Президент рассказал, когда Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, когда Россия будет слабой.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь: "Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется.

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Наша задача – чтобы все вернулось чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично. Потому что потери людей – это очень болезненно. Люди важнее всего".

Детали: На вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в оккупированных ныне Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: "Да, я уверен в этом".