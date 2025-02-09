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Маск призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 19:11
Маск призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки
Илон Маск, фото Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые США радиостанции "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Да, выключите их ("Радио Свобода" и "Голос Америки" - ред.)

  1. Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии).
  1. Их больше никто не слушает.
  1. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков".

Справочно: Радио Свобода - интернет-издание и радиостанция, которая позиционирует себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Корреспондентская сеть радиостанции включает 23 корпункта (информационные бюро) и более 1400 внештатных корреспондентов.

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Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне, вещает на 47 языках, ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Учредителем является федеральное правительство США.

Илон МаскСМИ
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