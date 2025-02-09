Маск призвал закрыть Радио Свобода и Голос Америки

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые США радиостанции "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Источник: Маск в соцсети Х

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91 Реклама: February 9, 2025

Прямая речь: "Да, выключите их ("Радио Свобода" и "Голос Америки" - ред.)

Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии).

Их больше никто не слушает.

Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков".

Справочно: Радио Свобода - интернет-издание и радиостанция, которая позиционирует себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Корреспондентская сеть радиостанции включает 23 корпункта (информационные бюро) и более 1400 внештатных корреспондентов.

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Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне, вещает на 47 языках, ее еженедельная аудитория составляет 278 миллионов человек. Учредителем является федеральное правительство США.