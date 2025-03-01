Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения
Российская армия вечером 28 февраля нанесла удары сразу по нескольким районам Харькова.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов
Детали: По данным Синегубова, удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Холодногорском районах и в центральной части города.
Терехов уточнил, что один из ударов был напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла.
Впоследствии мэр уточнил, что в центральной части города удар был по территории медицинского учреждения, в котором находятся люди. На месте попадания возник пожар.
В 23:50 стало известно об очередном прилете БПЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома. Также есть попадание в Киевском районе возле АЗС.
По состоянию на 0:18 Синегубов сообщил, что российская армия запустила по областному центру не менее 8 беспилотников. Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы.
Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей. О пострадавших информации нет.
По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом.
В 00:45 Синегубов отметил, что проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия России.
В поврежденном здании спасатели ликвидируют возгорание.
Позже руководитель ОВА добавил, что в результате одного из попаданий БпЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета.
Терехов около 2 ночи сообщил, что всего по городу в ночь на 1 марта было нанесено 9 ударов БпЛА типа "Шахед".
Сначала было известно о 5 пострадавших, впоследствии количество пострадавших возросло до 7.