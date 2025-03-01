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Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения

Татьяна ОлейникСуббота, 1 марта 2025, 01:48
Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Российская армия вечером 28 февраля нанесла удары сразу по нескольким районам Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов

Детали: По данным Синегубова, удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Холодногорском районах и в центральной части города.

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Терехов уточнил, что один из ударов был напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла.

Впоследствии мэр уточнил, что в центральной части города удар был по территории медицинского учреждения, в котором находятся люди. На месте попадания возник пожар.

В 23:50 стало известно об очередном прилете БПЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома. Также есть попадание в Киевском районе возле АЗС.

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По состоянию на 0:18 Синегубов сообщил, что российская армия запустила по областному центру не менее 8 беспилотников. Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы.

Десятки поврежденных домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей. О пострадавших информации нет.

По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, один ребенок получил ранение стеклом.

В 00:45 Синегубов отметил, что проводится эвакуация более 50 человек из медицинского учреждения, куда попала армия России.

В поврежденном здании спасатели ликвидируют возгорание.

Позже руководитель ОВА добавил, что в результате одного из попаданий БпЛА "Шахед" в центральной части города повреждено остекление окон в многоквартирном жилом доме, здание автосалона и гипермаркета.

Терехов около 2 ночи сообщил, что всего по городу в ночь на 1 марта было нанесено 9 ударов БпЛА типа "Шахед".

Сначала было известно о 5 пострадавших, впоследствии количество пострадавших возросло до 7.

Харьковбеспилотники
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